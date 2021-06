Geen treinen tussen Oudenaarde en Ronse tijdens zomervakantie

Oudenaarde / Ronse - Tijdens de zomervakantie zullen er geen treinen rijden tussen de stations van Oudenaarde en Ronse door grote werken aan de treinsporen. Dat meldt de NMBS.

De hinder start op zaterdag 3 juli en duurt tot en met zondag 29 augustus. Spoornetbeheerder Infrabel voert omvangrijke werken uit tussen Oudenaarde en Ronse. “Zo worden over een afstand van 12 km alle dwarsliggers vervangen”, meldt de NMBS. “Op verschillende plaatsen worden ook de spoorstaven, ballast (steenslag die de sporen stabiliseert) en enkele overwegen vernieuwd. Door deze werken kunnen er tijdens deze periode geen treinen rijden tussen de stations van Oudenaarde en Ronse.”

De NMBS zet vervangbussen in. Aan het station van Oudenaarde stoppen de vervangbussen op het Stationsplein, aan het station van Ronse op het Winston Churchillplein. Enkel reizigers met een NMBS-vervoersbewijs kunnen gebruikmaken van de vervangbussen. De reizigers kunnen de vertrektijden van de vervangbussen raadplegen via de routeplanner of op de app of website van de NMBS.