Anderlecht heeft grote naam beet en haalt Wesley Hoedt (ex-Antwerp) terug naar België

Anderlecht komt op toerental. Na Lior Refaelov komt er nog een grote nieuwe naam. Wesley Hoedt (27) - zesvoudig Nederlands international - komt over van Southampton en moet de paars-witte verdediging ervaring bijbrengen. Paars-wit heeft ook de hoop nog niet opgegeven om Matt Miazga (25) van Chelsea langer te houden.

De Nederlander Wesley Hoedt is een klinkende naam. De verdediger van 1.88 meter begon zijn carrière bij AZ, ging toen naar Lazio en werd in 2017 voor 16 miljoen gekocht door Southampton.

Bij de Engelsen werd hij wel meermaals uitgeleend, maar bij zijn huurploegen was Hoedt zowat altijd een meerwaarde. Zo speelde de verdediger in het seizoen 2019-2020 voor Antwerp en bij The Great Old was hij een leider. Eerst en vooral dankzij zijn duelkracht en zijn voetballend vermogen, maar ook omdat hij niet op zijn mondje is gevallen. De defensieleider zegt waar het op staat. Antwerp wou hem na één seizoen definitief overkopen, maar slaagde daar niet in. Toen was er ook al interesse van Club Brugge en Anderlecht, maar eveneens tevergeefs.

Een jaar later slaagt paars-wit er nu wel in om Wesley Hoedt te halen. Het afgelopen seizoen werd hij door moederclub Southampton opnieuw uitgeleend aan Lazio. Daar deed hij het goed met 26 matchen op de teller, waaronder zeven in de Champions League. Zo deed Hoedt in de groepsfase mee tegen Club Brugge. Toch wilde Southampton hem nu definitief van de hand doen. De Nederlander had maar één contractjaar meer en moest nog wat opleveren. Anderlecht slaagde er wel in om een mooie deal te forceren.

Hoedt-Miazga?

In het Lotto Park moet Wesley Hoedt nu één van de patrons worden. Als linksvoetige verdediger zal hij de concurrentie aangaan met Hannes Delcroix en Elias Cobbaut (als die niet vertrekt). Hij kan ook voor extra kopkracht zorgen. Wesley Hoedt moet echter niet per se de nieuwe Matt Miazga worden. De Amerikaan werd vorig seizoen gehuurd van Chelsea, maar Anderlecht heeft de hoop nog niet opgegeven om de rechtsvoetige verdediger toch over te nemen van The Blues. Het is dus niet uitgesloten dat het hart van de paars-witte defensie volgend seizoen bestaat uit de combinatie Hoedt-Miazga.