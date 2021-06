Antwerpse gemeenteraad volgende week in spoed bijeen over PFOS: “De Wever moet snel duidelijkheid geven”

Antwerpen / Zwijndrecht -

De Antwerpse gemeenteraad komt maandag of dinsdag in spoedzitting bijeen over de PFOS-vervuiling. Dat gebeurt op vraag van PVDA-fractieleider Peter Mertens en hij kreeg de steun van Groen, CD&V en Vlaams Belang. Daardoor heeft hij een derde van de gemeenteraadsleden achter zich, wat nodig is voor zo’n spoedzitting. De partijen eisen duidelijkheid over wat burgemeester Bart De Wever (N-VA) afwist van dit dossier.