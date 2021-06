Ruud Vormer en co. gaan tot het gaatje tijdens medische tests bij Club Brugge (dat oefenprogramma bekendmaakt)

Brugge - Maandag 21 juni blaast Club Brugge voor het eerst verzamelen tijdens de eerste groepstraining voor het seizoen 2021-2022, maar donderdag en vrijdag worden er al medische tests afgenomen. Vormer, De Ketelaere, Dost en co. werden in het ziekenhuis binnenstebuiten gedraaid. Met de glimlach, weliswaar.

“Je ziet er goed uit, met je bruin koppie”, begroette Dost zijn aanvoerder Vormer. De sfeer zat er donderdagochtend in het AZ Sint-Jan in Brugge meteen in. Twee dagen lang worden medische en fysieke testen afgenomen, en dat in twee groepen. De ene helft werd vandaag in het ziekenhuis verwacht, de andere helft in het Belfius Basecamp. Morgen maken de groepen de omgekeerde beweging om dan maandag voor het eerst met de groep te trainen. Ook De Ketelaere, Mata, Mitrovic en Rits maakten hun opwachten in het ziekenhuis.

Clement zal volgende week nog niet met z’n volledige selectie kunnen trainen. De Ketelaere, Mechele en Kossounou, die na het seizoen nog interlandverplichtingen hadden, krijgen nog enkele dagen extra vakantie. Sobol (Oekraïne), Mignolet en Vanaken (Rode Duivels) vertoeven momenteel op het EK en bekijken daarna samen met Club wanneer er aangesloten wordt. Ook Pérez, door een aantal coronabesmetting plots opgeroepen voor Venezuela op de Copa América, keert pas terug. Hij zat tijdens de openingsmatch tegen Brazilië wel op de tribune.

Foto: BELGA

Club Brugge stelt oefenprogramma voor

Kampioen Club Brugge begint maandag met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Komende zaterdag (26 juni) staat er al een oefenduel op de agenda met Beerschot.

De ploeg van coach Philippe Clement, van wie het nog lopende contract in het tussenseizoen werd omgezet naar een contract van onbepaalde duur, is ook komende jaargang de te kloppen favoriet in de Jupiler Pro League. Na het oefentreffen met Beerschot volgt op 30 juni een vriendschappelijke partij tegen het Kroatische Lokomtiv Zagreb. Nadien staan nog sparringswedstrijden tegen KV Kortrijk (3 juli), Zulte Waregem (7 juli), het Griekse AEK Athene (9 juli) en de Nederlanders van Utrecht (13 juli) op de agenda.

Club start de competitie op zondag 25 juli met een thuiswedstrijd tegen AS Eupen.