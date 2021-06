Bijna 40 procent meer rijexamens in eerste vijf maanden van 2021

De rijexamencentra doen er alles aan om de achterstand die ze in 2020 hebben opgelopen door corona in te halen. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er 16.605 praktijkexamens B afgelegd. Dat zijn er ruim 38 procent meer dan in het referentiejaar 2019.

“Maar ondanks die inspanningen moeten kandidaten gemiddeld nog zes maanden wachten op een afspraak”, zo heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) geantwoord op vragen van Lode Ceyssens (CD&V), Bart Claes (Vlaams Belang) en Els Robeyns (Vooruit).

In 2020 konden omwille van de coronacrisis 35.000 praktijkexamens niet plaatsvinden. Die examens werden doorgeschoven en komen nu bovenop de examens die anders ook in 2021 zouden worden afgenomen. “De examencentra doen er momenteel alles aan om alle kandidaten zo snel mogelijk aan de beurt te laten komen”, zegt minister Peeters. Het aantal afgelegde examens voor rijbewijs B is in de eerste vijf maanden van dit jaar ook met 38 procent gestegen tegenover 2019. Toch blijft het gemiddeld nog zes maanden wachten op een afspraak, moet de Open VLD-minister toegeven.

Zij heeft er bij haar federale collega van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) om de geldigheid van de voorlopige rijbewijzen verder te verlengen. In november 2020 werd al afgesproken om de geldigheidstermijn te verlengen tot en met 30 september 2021. Maar ook tot dan zit alles al volgepland, is te horen.

Minister Peeters weerlegt ook de bewering van KWB dat de rijscholen verhoudingsgewijs meer tijdslots krijgen dan de vrije begeleiding voor het afleggen van een praktisch rijexamen. “Er is zelfs een daling merkbaar van het aantal met de rijschool afgelegde examens”, zegt minister Peeters. In 2021 legde 57,51 procent van de mensen hun praktisch rijexamen af via vrije begeleiding. 42,49 procent deed dat via een rijschool. “De bewering van KWB dat rijscholen dubbel zoveel tijdslots krijgen toegekend als voorheen is dus niet op feiten gebaseerd”, stelt de minister.

Volgens Peeters heeft de perceptie dat kandidaten via de rijschool sneller examen kunnen afleggen, alles te maken met de organisatie en werking van de rijscholen. “Zij vullen de tijdslots die ze ter beschikking hebben relatief laat concreet in. Ze beslissen dus pas kort voor het moment van het examen welke kandidaat zij toekennen aan een welbepaald slot.”