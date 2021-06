Per Frimann (ex-Anderlecht) gaf zaterdag commentaar tijdens Denemarken-Finland: “Het was ontzettend moeilijk om de juiste woorden te vinden”

Schoon volk in de Grote Rode Duivels-show donderdagmorgen. Dave Peters kreeg niemand minder dan de Deense legende Per Frimann (59) over zijn virtuele vloer. “Ik ben nog altijd onder de indruk van wat er zaterdag tegen Finland is gebeurd”, vertelde de ex-middenvelder van Anderlecht die vandaag voor de Deense televisie werkt.

Liefst 159 wedstrijden speelde Per Frimann tussen 1982 en 1988 voor Anderlecht. Vandaag geeft hij co-commentaar voor de Deense televisie én werkt hij voor een Deense tweedeklasser. “Maar ik volg ook het Belgisch voetbal nog altijd. Eigenlijk volg ik België in het algemeen nog steeds. De eerste wedstrijd die ik van commentaar moest voorzien, was trouwens Denemarken-België in 1995. Denemarken won met 1-3.”

Zaterdag, tijdens de wedstrijd tegen Finland, was Frimann ook aan het werk. Hij maakte het drama met Christian Eriksen dus live mee. “Ik moet zeggen dat ik nog altijd onder de indruk ben van wat er is gebeurd. Het was een uitdaging om de juiste woorden te vinden in zo’n moeilijke situatie. We hebben vooral heel veel gehuild.”

Al zijn er volgens Frimann ook fouten gemaakt. “Als er een naakte man het veld oploopt, zorgt de UEFA er zo snel mogelijk voor dat die niet te zien is in beeld. Ik was dan ook verbaasd dat ze Christian Eriksen wel vol in beeld bleven brengen. Ook zijn vrouw werd in beeld gebracht. Volgens mij zijn er fouten gemaakt. En dat is menselijk, dat moeten we accepteren.”

