In tien minuten boodschappen aan je voordeur: “Als supermarkten niets doen, is hun voortbestaan bedreigd”

Zijn uw laatste koude pintjes op tijdens een EK-match, of moeten er dringend wat extra groenten in de koelkast? Koerierdienst Gorillas belooft vandaag al om in maximaal tien minuten boodschappen aan de deur te brengen in Antwerpen en Brussel. En als het van het Duitse blitzbedrijf afhangt, volgen nog meer Belgische steden. “Als supermarkten niets doen, is hun voortbestaan bedreigd,” zegt een retailspecialist.