72 asielzoekers uit Griekse kampen naar België

België laat deze zomer 72 vluchtelingen uit de Griekse kampen overbrengen om hier een asielprocedure te doorlopen. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) donderdag gemeld tijdens een officieel werkbezoek aan Griekenland.

Na de brand in het vluchtelingenkamp van Moria in september vorig jaar beloofde België net als een aantal andere EU-lidstaten om mensen over te nemen. Ons land ving al een dertigtal onbegeleide minderjarigen op, nu zijn ook 72 volwassenen en gezinnen met kinderen geselecteerd. Ze komen normaliter deze zomer in België aan en zullen in ons land een asielprocedure doorlopen.

“De relocatie van 72 migranten uit Griekenland is een belangrijke daad van solidariteit”, zo lichtte CD&V-staatssecretaris Mahdi toe. “Toch heb ik in Griekenland duidelijk gemaakt dat relocatie in de toekomst alleen maar kan indien we het migratiebeleid herzien. De EU moet migratie beter controleren”.

Mahdi wil in totaal tot 150 asielzoekers relocaliseren om de druk op het Griekse asielsysteem te verminderen. De operatie voor de overige 78 mensen loopt nog. In Griekenland had de staatssecretaris contacten met het VN-agentschap voor de vluchtelingen (UNHCR) en het Europees Ondertsteuningsbureau voor Asielzaken (EASO) om te bekijken hoe deze selectieprocedures sneller kunnen verlopen.