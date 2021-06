Leden van de Huinchiri-gemeenschap in Cusco in Peru hebben de handen in elkaar geslagen om een eeuwenoude brug opnieuw op te trekken. De hangbrug Queshuachaca, die gemaakt werd aan de hand van traditionele weeftechnieken, is in maart ingestort. De brug verbindt al meer dan 500 jaar twee gemeenschappen over de rivier Apurimac.