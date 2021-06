Worden de Rode Duivels niet beter tweede in hun groep? Als eerste dreigen ze Italië en Frankrijk nog voor finale te treffen

Veel vraagtekens nog op het EK, maar sinds woensdag is één ding al zeker: de Italianen zullen erbij zijn in de knock-outfase na een zes en op zes en hun 29ste (!) match zonder nederlaag.

Het doet de vraag rijzen of de Rode Duivels niet beter af zouden zijn als ze zich zouden kwalificeren voor de achtste finales zonder de groep te winnen. Als winnaar van groep B hebben ze één kans op drie dat ze de derde van de groep des doods met Frankrijk, Portugal en Duitsland treffen in de achtste finale. Daarna zou in de kwartfinale waarschijnlijk een confrontatie wachten met de winnaar van groep A. Het lijkt er dus op dat dat Italië zal worden, dat in zijn laatste match genoeg heeft aan een gelijkspel tegen Wales om de groepswinst veilig te stellen. Er zijn makkelijkere wegen naar de halve finale denkbaar.

Bovendien gaat ook de nummer één van de beruchte groep F naar deze tabelhelft. Frankrijk, dat in de openingsmatch meteen Duitsland klopte, heeft op dit moment de beste kaarten in handen om de groep te winnen. Als dat gebeurt en zowel de Belgen als de Fransen de halve finales halen, zouden ze het daarin automatisch tegen elkaar opnemen.

Als nummer twee kwartfinale tegen Nederland?

Als tweede in groep B zou de wereld er anders uitzien voor de Rode Duivels. De achtste finale zouden de Belgen in het nabijgelegen Amsterdam kunnen spelen tegen de tweede van groep A. Dat is op dit moment Wales. In de kwartfinale lijkt de kans reëel dat de winnaar van groep C de tegenstander wordt. In die groep is Nederland het enige topland. Vervolgens lijken Engeland, Spanje en de nummer twee van groep F de grootste kandidaten om tegenstander te worden in een eventuele halve finale. Als Engeland en Spanje pas als tweede zouden doorstoten, verhuizen zij ook naar de ‘zware’ toernooihelft.

Het scenario doet denken aan het WK 2018. Toen dook er voor de laatste groepswedstrijden ook de vraag op of de Rode Duivels niet beter geen groepswinnaar konden worden om zo een makkelijkere tabelhelft te krijgen. De Belgen lieten toen echter verstaan dat ze liever niet rekenden en pakten negen op negen. Daarna kwamen ze uit tegen Japan, Brazilië en Frankrijk terwijl in de andere helft van de tabel Colombia, Zweden en Kroatië de tegenstanders zouden zijn geweest.