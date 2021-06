Geen straf voor vrouw die vleesmes in buik van agressieve partner plantte: “Hij lokte de feiten uit”

Een 34-jarige vrouw uit Blankenberge heeft in de Brugse rechtbank opschorting van straf gekregen voor poging tot doodslag op haar partner. De vrouw stak de man met een vleesmes in de buik tijdens een zoveelste ruzie. “Van wettige zelfverdediging was geen sprake, maar het slachtoffer heeft de feiten wel uitgelokt door zijn agressie”, oordeelde de rechter. De man kreeg zelf zes maanden cel voor partnergeweld.

