Laatste Belgische soldaten terug uit Afghanistan

Na negentien jaar militair engagement in het land heeft het Belgische leger deze week de terugkeer van de troepen uit Afghanistan helemaal afgerond. Dat heeft de persdienst van het ministerie van Defensie gemeld.

De laatste drie Belgische militairen hebben op maandag 14 juni opnieuw voet op Belgische bodem gezet. Op 11 juni waren ook al 44 soldaten aan boord van verscheidene vluchten naar ons land teruggekeerd.

Daarmee is definitief een einde gekomen aan negentien jaar militaire aanwezigheid in Afghanistan. Het gaat om de langste operatie ooit voor het Belgische leger, dat de missie niettemin kon afronden zonder dat er slachtoffers vielen tijdens vijandelijkheden.

De operationele missie van het laatste Belgische detachement in het noordelijke Mazar-i-Sharif, in het kader van de Navo-operatie Resolute Support, kwam ten einde op 17 mei. De meesten kwamen vier dagen later reeds terug in België aan.

Het Belgische leger is in maart 2002 in Afghanistan actief geraakt in de nasleep van de aanslagen van 11 september. De aanslagen in New York en Washington die leidden tot de activering van artikel 5 van het Navo-verdrag over collectieve defensie.

Hoewel de veiligheidssituatie nog steeds penibel is en de vredesonderhandelingen tussen de regering in Kaboel en de taliban-opstandelingen op een dood punt zijn aanbeland, besloot het militaire bondgenootschap in april om de missie in Afghanistan definitief stop te zetten en zich totaal terug te trekken tegen ten laatste 11 september. Tegen die achtergrond bestoken de taliban opnieuw steeds vaker de stellingen van het Afghaanse leger, ook in de omgeving van de hoofdstad Kaboel.