Eerste president van Zambia, Kenneth Kaunda, op 97-jarige leeftijd overleden

De eerste president van het door hemzelf gestichte Zambia, Kenneth Kaunda, is op 97-jarige leeftijd aan een longontsteking overleden, zo hebben zijn zoons Panji en Kambarage Kaunda donderdag aan het Duitse persbureau DPA bevestigd.

Drie dagen geleden werd het vroegere staatshoofd opgenomen in een militair hospitaal in de hoofdstad Lusaka. Wat de gezondheidsklacht was, werd toen niet meegedeeld.

In oktober 1964 voerde Kaunda het vroegere Britse protectoraat Noord-Rhodesië zonder bloedvergieten naar de onafhankelijkheid. Zich socialist noemend en nauw staand tot Moskou leidde hij Zambia 27 jaar, een groot deel van de tijd met enkel één enkele toegelaten eenheidspartij. Maar slecht beleid leidde tot een ernstige sociaal-economische crisis. Na zware rellen stemde hij in 1991 in met vrije verkiezingen, die hij verloor.