Dode en meerdere zwaargewonden bij ongeval op E19: twee uur aanschuiven richting Antwerpen

/ Edegem - Bij een zwaar ongeval op de E19 richting Antwerpen is donderdag een dodelijk slachtoffer gevallen. Er zijn ook meerdere zwaargewonden. Door het ongeval is de snelweg grotendeels versperd, er staat bijna twee uur file.

Het ongeval gebeurde iets voor half vier donderdagmiddag ter hoogte van de afrit UZA. “De omstandigheden zijn nog erg onduidelijk. Er is sprake van een dodelijk slachtoffer en meerdere zwaargewonden”, bevestigt de federale politie. Verschillende voertuigen moeten getakeld worden.

Omdat er momenteel maar één rijstrook vrij is, kan het verkeer er moeilijk voorbij. “De file groeit snel aan en de wachttijden lopen hoog op. Momenteel staat er 12 kilometer file vanaf Mechelen-Noord”, aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Verkeer op lange afstand van Brussel of Mechelen naar Antwerpen rijdt beter om via de A12, maar ook op die omleidingsroutes gaat het heel moeizaam.”