ASSISEN. Martine Haustraete alleen schuldig aan onmenselijke behandeling van zwakzinnige zus

Ronse - Het Gentse hof van assisen heeft donderdag de 55-jarige Martine Haustraete veroordeeld voor onmenselijke behandeling met verzwarende omstandigheden van haar oudere zus tussen 2014 en 2017. Haustraete werd vervolgd voor foltering, maar de jury kwam tot de lichtere kwalificatie van onmenselijke behandeling. De jury achtte de diepe minachting naar het slachtoffer niet bewezen.

De feiten vonden meermaals plaats tussen 22 augustus 2014 en 27 mei 2017. Haustraete werd in februari 2019 aangehouden, nadat haar zwakbegaafde oudere zus die bij haar inwoonde, met de hulp van een welzijnswerkster aangifte deed van mishandeling. Ze verklaarde dat haar zus haar op het hoofd sloeg met onder meer borden, glazen schalen en een douchekop, dat ze kattenvoer en haar eigen braaksel moest eten en twee keer meer dan een half uur onder een ijskoude douche moest staan. Door langdurig sproeien in haar ogen zou ze ook gezichtsverlies opgelopen hebben.

Haustraete ontkende eerst de feiten, maar gaf later verschillende zaken toe. Ook tijdens de ondervraging vrijdag door de voorzitter, gaf ze bijna alles toe. Ze bekende dat ze haar zus met een hamer op haar hoofd had geslagen, meermaals met een aardappelmesje in haar arm had gestoken, op haar hoofd had geklopt met een sproeier en meermaals een bord kapot had geklopt op haar hoofd.

Woensdag hadden de burgerlijke partij en het openbaar ministerie al uitvoerig gepleit waarom er sprake was van foltering. Maar Raan Colman, advocaat van Martine Haustraete, vroeg de jury een lagere kwalificatie toe te kennen: onmenselijke behandeling. “Om van foltering te spreken moet er ook sprake zijn van diepe minachting voor het slachtoffer. Voor mij is dat een brug te ver. Een belediging zoals ‘vuile hoer’ is geen diepe minachting.”

De jury achtte in zijn arrest alle feiten bewezen: de slagen met de hamer, het eten van kattenvoer en braaksel, de gebroken vingers, slagen op rug, armen en hoofd, het eten van erg gezouten eten, het uiten van scheldwoorden het slaan op gehechte wonden zodat de ouden wonden weer open werden gereten,...

Er is voor de jury echter geen sprake van een diep misprijzen naar het slachtoffer toe. Daardoor werd geen veroordeling uitgesproken voor foltering zoals gevorderd door het openbaar minsterie, maar bleef het bij onmenselijk behandeling. In plaats van 30 jaar, riskeert Martine Haustraete nu maximaal twintig jaar cel.