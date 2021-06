In Spanje gepakte verdachte Amsterdamse “vergismoord” zit in Nederlandse cel

De veertigjarige man die op 23 mei in het Spaanse Marbella is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de ‘vergismoord’ op de Amsterdamse dj Djordy Latumahina, zit al in een Nederlandse cel. Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam.

Volgens het OM is de verdachte anderhalve week geleden voorgeleid aan de onderzoeksrechter, die zijn bewaring voor twee weken heeft bevolen. Op 21 juni buigt de raadkamer van de rechtbank zich over de voortzetting van het voorarrest van de man. De verdachte zit in beperkingen, waardoor justitie inhoudelijk verder niet op de zaak kan ingaan.

De 31-jarige Latumahina werd op 8 oktober 2016 doodgeschoten in zijn auto in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West. Zijn vriendin raakte ernstig gewond, hun tweejarige dochtertje bleef ongedeerd. Volgens justitie hebben de verdachten zich in hun doelwit vergist. De bedoeling was een crimineel uit de weg te ruimen.

De arrestatie van de verdachte in Spanje is onder meer het gevolg van informatie die naar voren is gekomen uit gekraakte cryptotelefoons. De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het uitlokken van de voorbereiding van een moordaanslag in Berlijn in 2015 op ‘topcrimineel’ Naoufal ‘Noffel’ F. en deelname aan een criminele organisatie.

In de zaak-Latumahina zijn eerder al zeven mannen aangehouden. Van hen zijn er vier door de rechtbank veroordeeld tot celstraffen tot dertig jaar. De zaak tegen de verdachte die tot dertig jaar was veroordeeld, is inmiddels onherroepelijk. De overige zaken lopen nog in beroep.