Coca-Cola gaat enkel nog gerecycleerd plastic gebruiken in België

Vanaf deze zomer zal Coca-Cola geen nieuw plastic meer gebruiken voor zijn petflesjes in België en Luxemburg, zo kondigt de frisdrankenfabrikant donderdag aan in een persbericht.

Alle flesjes Coca-Cola, Fanta, Sprite of andere merken uit het portfolio, zullen voor 100 procent gemaakt worden uit gerecycleerd plastic, klinkt het.

Met deze ingreep wordt jaarlijks 14.000 ton plastic bespaard. Ook op het vlak van CO2-uitstoot betekent dit volgens Coca-Cola een flinke besparing (-70 procent). Voor het bedrijf vergt dit een investering van minstens 10 miljoen euro per jaar, want gerecycleerd plastic is duurder dan nieuw plastic.

Coca-Cola zet al een tijdje in op een duurzaam beleid. Vier jaar geleden luidde de ambitie om tegen 2023 minstens de helft van de verpakking uit gerecycleerd plastic te laten bestaan. Tegen 2025 wil het bedrijf alle flesjes inzamelen. De Belgische plannen lopen dus vooruit op deze doelstelling. Coca-Cola beklemtoont dat dit nog niet het eindpunt is en dat het verder wil innoveren met minder verpakking of met papieren verpakking.