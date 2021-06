Wat is er aan de hand? Drie redenen voor de achterstand van de Rode Duivels bij de rust

Wie dacht dat de wedstrijd in Kopenhagen voor de Rode Duivels een walk in the park zou worden, zat er volledig naast. Na 45 minuten voetballen staan onze jongens zelfs 1-0 in het krijt. Drie redenen voor die achterstand bij de rust.

1. De Duivels zijn te lief

Onze chef voetbal schreef het vandaag nog in de krant. “We moeten medeleven tonen met de Denen, maar geen medelijden.” Toch konden we ons in de eerste helft niet van de indruk ontdoen dat de Rode Duivels iets te lief waren voor hun tegenstander na het drama met Christian Eriksen van afgelopen zaterdag. Zo mak hadden we onze jongens al lang niet meer gezien. De Denen gingen daarentegen wel vol in de strijd. “We willen tegen de Belgen spelen voor Christian”, had Martin Braithwaite nog verteld voorafgaand aan de wedstrijd tegen de Rode Duivels. “De mensen zullen donderdagavond iets speciaals zien.” De spits van Barcelona heeft niet gelogen.

2. Keuze voor Denayer pakt verkeerd uit

Een van de posities waar nog vraagtekens rond bestonden voor de wedstrijd tegen Denemarken was de positie centraal in de verdediging. Tegen Rusland maakt Dedryck Boyata op die positie indruk door Artem Dzyuba uit de wedstrijd te houden. Maar donderdagavond koos Roberto Martinez uiteindelijk toch voor de iets meer wendbare Jason Denayer, aangezien die het in de laatste confrontatie met de Denen ook goed had gedaan naar de mening van de bondscoach. Na twee minuten pakte die keuze echter al compleet verkeerd uit. De Duivels leden gevaarlijk balverlies na een abominabele inspeelpass van Denayer. Yussuf Poulsen nam het cadeautje in dank aan.

3. Het anti-Lukaku-plan werkt

In afwezigheid van Eden Hazard en Kevin De Bruyne is Romelu Lukaku meer dan ooit de man die het moet doen voor de Rode Duivels. Dat wisten ook de Denen en dus had Kasper Hjulmand een heus anti-Lukaku-plan uitgewerkt. Daarvoor kreeg hij zelfs de hulp van Christian Eriksen, die de bondscoach vanuit zijn ziekenhuisbed tips gaf om Lukaku, zijn ploegmaat bij Inter, af te stoppen. “Ik heb inderdaad met Christian gesproken over Romelu Lukaku”, zei Hjulmand. “Wat we moeten vermijden is dat hij de bal krijgt. Want eenmaal hij de bal heeft, is er nog weinig aan te doen.” Dat plannetje werkte donderdagavond . Lukaku kwam voor rust amper in het spel voor en kwam veel te weinig aan de bal. Achttien balcontacten in de eerste helft, het minst van alle Rode Duivels.