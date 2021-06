De app vreet batterij en weet altijd waar je bent: “Maar Coronalert zal ons nog veel miserie besparen”

Nu almaar meer Belgen al gedeeltelijk of helemaal gevaccineerd zijn, stelt zich de vraag: hoe zinvol is het nog om Coronalert te gebruiken? De app neemt kostbare ruimte in op je smartphone, vreet batterij, maar laat zelden van zich horen. Gooi je hem dan maar beter van je telefoon? “Als je de enige in je omgeving bent die hem gebruikt, heb je er inderdaad niks aan. Maar we hebben weer veelvuldig sociale contacten en de Indiase variant rukt op: deze app kan écht nog haar nut bewijzen.”