Koning Filip woont Denemarken-België bij en valt op tijdens volkslied… door hand niet op het hart te leggen

Koning Filip was één van de aanwezigen in het Parken-stadion voor de wedstrijd Denemarken-België. Het Belgische staatshoofd liet zich opmerken toen de Brabançonne vlak voor de wedstrijd werd gezongen. Koning Filip hield zijn hand daarbij op de rechterborst en niet op het hart. Een vaststelling die ook heel wat kijkers niet ontging, want op Twitter regende het reacties over het tafereel.