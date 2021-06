Bestuurster overleeft aanrijding met schoolbus niet, enkele kinderen gewond

Geel / Mol - Op het kruispunt van de Oosterloseweg met de Industrielaan in Geel-Stelen is donderdag rond 16.30 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd met dodelijke afloop. Een auto, een motor en een schoolbus met twaalf kinderen botsten er op elkaar.

De auto reed de bus in de flank aan op het kruispunt, waardoor die laatste opzij kantelde. Net op dat moment stak ook een motor het kruispunt over en kwam die met het voorste wiel onder de bus terecht.

De bestuurster van de aanrijdende auto moest door de brandweer worden bevrijd. Ze werd ter plaatse gereanimeerd, maar die interventie kon niet meer baten. Ze overleed ter plekke. Het gaat om een vrouw van 76 jaar uit Mol. Achteraf bleek dat de vrouw door het rode licht gereden is, de omstandigheden zijn momenteel nog niet bekend.

In de bus zaten twaalf kinderen en één begeleider. Drie kinderen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De andere kinderen werden opgevangen in het veiligheidshuis Ter Stokt tot hun ouders hen kwamen halen. Ze komen allemaal uit Saio, de stedelijke lagere school voor kinderen met een beperking in Geel.

De motorrijder bleef als bij wonder ongedeerd, maar is wel uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht. Het kruispunt is uren na het ongeval nog steeds afgesloten voor alle verkeer.