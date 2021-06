Belgische vrouw maakt dodelijke val in Franse Savoie

In Frankrijk is donderdag een Belgische toeriste omgekomen. De vrouw viel tijdens een wandeling in de Savoie tien meter naar beneden en overleed later aan haar verwondingen. Dat meldde de lokale brandweer.

Het gaat om een vrouw van zeventig jaar. Ze maakte een wandeling in de buurt van een waterval in La Bridoire, in het middengebergte nabij Chambéry, en viel in een kloof.

Een metgezel waarschuwde de hulpdiensten. Die brachten de zwaargewonde vrouw naar het ziekenhuis van Annecy, waar ze in de namiddag overleed.