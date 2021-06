Kevin De Bruyne is helemaal terug: goal, assist én opmerkelijke statistiek die niemand in Europa hem nadoet

Wat zag het er penibel uit toen Kevin De Bruyne eind mei met een gebroken neus en oogkas, en met tranen in de ogen, van het veld moest in de Champions League-finale. Maar kijk: 19 dagen later is KDB weer helemaal terug.

De Rode Duivel mocht in de tweede helft zijn comeback maken tegen Denemarken en stelde niet teleur: hij gaf al snel een assist, bracht de Rode Duivels even later zelf mooi op voorsprong, en zorgde voor een opmerkelijke statistiek.

LEES OOK. Fenomenale Kevin De Bruyne bezorgt België met goal en assist bij wederoptreden de zege tegen Denemarken

Met de assist die hij in de 54ste minuut aan Thorgan Hazard gaf, heeft De Bruyne nu een assist uitgedeeld op de vier laatste grote internationale toernooien (de WK’s van 2014 en 2018, het EK 2016 en dit EK). Geen enkele Europese speler doet hem dat na. Met acht assists op grote toernooien deed de laatste jaren ook niemand beter.

Ook met zijn doelpunt van buiten het strafschopgebied heeft De Bruyne voor een opmerkelijke prestatie gezorgd. Tien van zijn laatste veertien goals voor de nationale ploeg scoorde hij immers van buiten de zestien.