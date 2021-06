Vlaanderen en Wallonië kleuren oranje op Europese coronakaart, alleen Brussel is nog rood

België kleurt weer grotendeels oranje op de coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC). Alleen Brussel is nog rood.

In de update van de coronakaart die ECDC donderdag publiceerde, zijn de voorwaarden voor de kleurencodes aangepast. Voor een oranje kleur is een incidentie nodig van tussen de 75 en de 200, en een positiviteitsratio tussen de 1 en de 4 procent.

Voor heel België bedraagt de incidentie volgens ECDC 123 besmettingen per 100.000 inwoners. De positiviteitsratio in ons land is volgens het meest recente rapport van gezondheidsinstituut Sciensano 2,4 procent. In Brussel bedraagt de positiviteitsratio 2,7 procent en de incidentie 165 per 100.000 inwoners. Mogelijk werd de kaart nog niet volledig aangepast aan de nieuwe criteria, aangezien tot vorige week een icidentie nodig was van minder dan 150 voor kleurcode oranje.

Ook Frankrijk kleurt op de nieuwe kaart bijna volledig oranje. Nederland en Letland zijn nog volledig oranje.

De Europese kleurcodes zijn een aanwijzing voor de EU-lidstaten om voorwaarden op te leggen bij terugkeer, zoals verplichte quarantaines of het voorleggen van negatieve tests. De overgang van rood naar oranje voor België betekent dus dat die regels minder streng worden. Ook wordt met de kleuren rekening gehouden voor het toelaten van reizigers in het eigen land.