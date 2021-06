Legervakbond verbolgen over intrekking badges vermeende extreemrechtse militairen: “Dit is een heksenjacht”

De liberale legervakbond VSOA is niet te spreken over het optreden van de geheime dienst ADIV na de zaak Jürgen Conings. De dienst trok een aantal veiligheidsmachtigingen in van militairen met “een vermeend extreemrechts gedachtegoed”. “Het gaat om oude feiten en de sanctie heeft veel weg van een heksenjacht. De meeste van die militairen gaan in beroep tegen de beslissing”, aldus voorzitter Dimitry Modaert.

In de zaak-Conings is structureel veel fout gelopen, zo kwamen we de afgelopen dagen te weten. Een van de grootste blunders is dat het ADIV, de Algemene Dienst Informatie en Veiligheid, Jürgen Conings wel in het vizier had maar niet optrad wegens personeelstekort en “andere prioriteiten”. De zwaarbewapende man is nog steeds onvindbaar.

Nu laat het ADIV zijn spierballen rollen, zo horen we bij de vakbonden. Van minstens elf mensen werd plots de veiligheidsmachtiging ingetrokken. Ze mogen zich niet meer vertonen op gevoelige plaatsen en kunnen niet meer aan gevoelige informatie. “We hebben vier mensen die bij ons kwamen aankloppen en in beroep willen gaan omdat ze hun badge ingetrokken zagen”, zegt Dimitry Modaert. “Twee van hen omdat ze naar eigen zeggen enkele jaren geleden de IJzerbedevaart bijgewoond hebben. Meer niet. Jambon en De Wever zijn daar toch ook al geweest?”

Ook bij de andere grote vakbond ACMP zal voor vijf dossiers beroep worden aangetekend. “Bij een collega-militair is de badge ingetrokken omdat hij vlak na de aanslagen van 2016, toen de zenuwen gespannen stonden, iets op Facebook gepost had dat als xenofoob geïnterpreteerd zou kunnen worden”, zegt Yves Huwaert.

“Men haalt oude zaken vanonder het stof. Dit heeft meer weg van een heksenjacht. Een reactie omdat de dienst tekortschoot in de zaak-Conings”, klinkt het bij het VSOA. “We hebben vertrouwen dat we succesvol zullen zijn en de militairen hun badges terugkrijgen.”

Cédric Maes, woordvoerder van minister van Defensie Dedonder (PS) zegt dat het ADIV nu kort op de bal speelt maar dat de rechten van de militairen gevrijwaard blijven dankzij de beroepsprocedure. “Afwachten.”