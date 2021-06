Nestlé en Cargill kunnen in VS niet aangeklaagd worden voor slavernij

Een rechtszaak in de Verenigde Staten tegen levensmiddelenproducent Nestlé en grondstoffenhandelaar Cargill wegens betrokkenheid bij slavernij in de cacaoteelt in Ivoorkust, kan niet doorgaan. Het Amerikaanse Hooggerechtshof verwierp de doorverwijzing van een lagere rechtbank.

Die had zes voormalige kindslaven toegestaan om de twee bedrijven in de VS aan te klagen op basis van het Alien Tort Statute. Die wet uit 1789 maakt het mogelijk dat niet-Amerikanen in de VS in bepaalde gevallen een schadevergoeding kunnen eisen. Maar volgens het Amerikaanse Hooggerechtshof gebeurden alle feiten buiten de VS en dus kan de rechtszaak niet doorgaan.