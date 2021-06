“De Rode Duivels werden afgetroefd op wedstrijdmentaliteit en kunnen niet zonder de Grote Drie”

Als voetbal écht een collectieve sport zou zijn, hadden de Denen met 3-0 gewonnen. Maar je hangt toch vooral af van individuen. En die hebben de Rode Duivels. En die maken het verschil. Lukaku, De Bruyne en Eden Hazard zijn onze parels. Tel Thibaut Courtois en Axel Witsel er ook nog bij. In Kopenhagen kregen we de grote bevestiging: we hebben ze nodig om Europees kampioen te worden.