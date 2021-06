Pasgeboren baby ontdekt in houten doosje drijvend op de Ganges

In Uttar Pradesh, een noordelijke regio in India, heeft een schipper een pasgeboren baby gevonden. Gullu Chaudhary voer de rivier af maar hield halt toen hij het geschreeuw van het kind hoorde. Het meisje zat verstopt in een houten doosje dat dreef langs de oever van de Ganges.

De baby was ingewikkeld in een rode sjaal en in een houten doosje geplaatst, samen met foto’s van heilige Hindoegoden, een horoscoopkaart en een kaartje met haar naam op. Op de horoscoopkaart stond haar geboortedatum en -tijd. Het meisje heet Ganga, genaamd naar de rivier waarop ze dreef.

Naar eigen zeggen hoorden verschillende mensen het geschreeuw, maar wou niemand helpen. De baby werd naar een ziekenhuis overgebracht en wordt onderzocht. De autoriteiten hebben zich ontfermd over de baby: later zal ze geplaatst worden in een tehuis.

Minister Yogi Adityanath zegt dat de heroïsche schipper beloond zal worden met overheidssteun. Hij zal onder andere een eigen huis krijgen, omdat hij “een ongeëvenaard voorbeeld van menselijkheid is.”