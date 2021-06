Bondscoach euforisch over De Bruyne en Witsel, maar kritisch voor eerste helft: “Dit kunnen we ons niet meer permitteren”

Roberto Martinez zag hoe zijn team in de eerste helft werd overspeeld. De bondscoach hield zich in, maar was toch behoorlijk kritisch voor zijn doen. Net als heel voetbalminnend België was hij lyrisch over zijn invallers De Bruyne, Witsel en Eden Hazard.

“De wedstrijd was nog niet begonnen en we stonden al 1-0 achter”, aldus Martinez. “Ik wijt dat vooral aan de invloed van het publiek. Dat was al voor de wedstrijd een enorme sfeer aan het creëren. Daar hebben wij niet goed op gereageerd, de Denen wel. Maar het was dat natuurlijk niet alleen. Er klopte veel niet bij ons. Ik zou het niet meteen aan de wedstrijdmentaliteit wijten, wel aan het feit dat we te ver van de man speelden, te veel ruimte tussen de linies lieten en de synchronisatie tussen de spelers in het spel niet klopte.”

Wat was dat met Denayer die in de eerste minuut al in de fout ging? Waarom kreeg hij de voorkeur op Boyata?

“Denayer had twee uitstekende wedstrijden tegen Denemarken gespeeld in de Nations League. Net zoals ik Boyata koos voor de wedstrijd tegen Rusland omdat hij het er in het verleden goed had tegen gedaan, opteerde ik nu voor Denayer. Juist, dat was een fout van Jason in de eerste minuut. Dat weet hij ook wel. Dat gebeurt nu eenmaal in voetbal. Het is een spel van fouten. Maar hij heeft zich indrukwekkend hersteld na die fout. Net als Vertonghen en Alderweireld, heeft Denayer nog veel Denen afgeblokt.”

Het wederoptreden van De Bruyne en Witsel maakten samen met het in vorm komen van Eden Hazard toch het verschil?

“Ja, het is ronduit indrukwekkend welk niveau De Bruyne haalde. Als je weet dat hij pas maandag opnieuw weer met de groep trainde, is dit heel straf. Zulke spelers helpen natuurlijk ook. Er is niet alleen zijn talent, maar ook zijn knowhow. Ik denk daarbij ook aan Axel Witsel. Elke neutrale fan die zijn verleden niet kent, kan niet geloven dat hij al meteen dit niveau haalt. Hij had meteen het juiste tempo te pakken. Axel is een voorbeeld voor elke jeugdspeler, hoe je met doorzetting en overtuiging doelen kunt bereiken. Tel daar Eden Hazard bij op. Hij komt opnieuw op zijn niveau. Je mag niet vergeten dat Eden Hazard, Witsel en De Bruyne samen 300 caps vertegenwoordigen. Dat kan geen enkele ploeg zomaar wegvegen als ze er niet bij zijn.”

Zullen ze tegen Finland spelen?

“Dat zullen ze zeker doen. Maar geen 90 minuten, dat kan niet. We moeten ook niet overdrijven. We blijven bij ons plan om hen rustig te integreren, zodat er niks wordt geforceerd. Hoe dat plan tegen Finland er precies zal uitzien? Dat kan ik nu nog niet zeggen.”

Wat zijn uw belangrijkste conclusies?

“Dat we tegen een tegenstander kwamen die het ons na een tactische aanpassing bijzonder moeilijk maakte. Maar we mogen op deze manier geen eerste helft meer weggeven. Als we dat vanaf de tweede ronde doen, dan mogen we EK-winst zeker vergeten.”



