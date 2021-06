Nieuwe reeks opgravingen naar vermeend slachtoffer van Michel Fourniret stopgezet

Een maandag in de Franse Ardennen gestarte nieuwe reeks opgravingswerken naar het lichaam van Estelle Mouzin is donderdag afgelopen, zo verluidde bij een advocate van de familie en een bron dichtbij het dossier. Het meisje is in 2003 vermoedelijk nog een slachtoffer geworden van de Franse seriemoordenaar Michel Fourniret, wiens ex-vrouw Monique Olivier de zoektocht bijwoonde.

Mouzin verdween op negenjarige leeftijd in Guermantes (Seine-et-Marne). Om haar terug te vinden startte maandag een zevende reeks opgravingen, met name in een bosje in Issancourt-et-Rummel. Olivier gaf daarbij aanwijzingen.

“A priori” komen er echter geen nieuwe opgravingen, zei meester Corinne Herrmann als een van de advocaten van de vader van het meisje tegenover het Franse persbureau AFP.

De site waar de opgravingswerken gebeurden, bevindt zich op vier kilometer van Ville-sur-Lumes, waar Fourniret volgens Olivier het meisje gegijzeld hield, verkrachtte en vermoordde.

In 2008 kreeg Fourniret levenslang voor de moorden op zeven meisjes onder wie de Belgische Elisabeth Brichet, tussen 1987 en 2001. In maart vorig jaar gaf hij toe dat hij ook achter de verdwijning van Mouzin had gezeten. Vorige maand overleed hij op 79-jarige leeftijd in Parijs.