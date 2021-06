Persbericht om buurt te waarschuwen voor PFOS-vervuiling stond jaren geleden al klaar, maar toen bleef het stil

Het scheelde geen haar of de buurtbewoners in Zwijndrecht waren al in 2017 gewaarschuwd voor de PFOS-vervuiling in hun tuin. “Deze communicatie dient het best zo spoedig mogelijk te gebeuren, teneinde niet in het defensief te worden gedwongen”, staat in een nota aan alle betrokken toppolitici. Het persbericht stond klaar en er was een datum voor buurtvergaderingen. Maar toen werd het stil.