EK RETRO. De penalty en de paragnost, of hoe Uri Geller Engeland op het EK in 1996 voorbij Schotland helpt

Euro 96. Engeland-Schotland. Strafschop voor de Schotten. Gary McAllister loopt aan. Dan … rolt de bal weg, helemaal uit zichzelf, en mist McAllister. Een mysterie? Niet voor de man die die middag in een helikopter boven Wembley cirkelt. Een kwarteeuw later is Uri Geller, ’s werelds bekendste mentalist, nog even stellig: “Ik riep: one-two-three, move! En daar ging de bal.”