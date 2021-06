Offensief onmondig Kroatië nu al met het mes op de keel: wie vult de schoenen van Mandzukic?

Sinds het WK 2018 worstelt Kroatië met zichzelf. Mario Mandzukic trok na de verloren finale tegen Frankrijk de deur van de nationale ploeg achter zich dicht en sindsdien gaapt er een groot zwart gat voorin. Tegen Tsjechië moét Kroatië scoren als het nog een kans wil maken op de 1/8ste finales.

Stormram Mandzukic scoorde 33 keer voor de nationale ploeg, hij was de absolute nummer één in de spits. Een echte vervanger stond er in de drie jaar die verstreken sinds zijn vertrek zijn nog niet op. Ook tegen Engeland was Kroatië offensief onmondig. Zelfs een slotoffensief zat er niet in. Assistent-coach Vedran Corluka beseft dat er een probleem is. “We moeten gevaarlijker voor de dag komen, met een meer aanvallende ingesteldheid spelen”, zei Corluka in aanloop naar de wedstrijd tegen de Tsjechen. “We weten dat er een probleem is met onze afwerking, maar we werken hard om dat op te lossen. Ik ben er zeker van dat het tegen Tsjechië al veel beter zal zijn.”

Brekalo dan maar?

Met Ivan Perisic (32), Andrej Kramaric (29), Ante Rebic (27), Bruno Petkovic (26) en de jonge joker Josip Brekalo (22) heeft Kroatië wel scorend vermogen voorin, alleen komt het er voorlopig nog niet uit. Op de klasse van Perisic kunnen de Kroaten altijd rekenen, maar de ex-Bruggeling kan het niet op zijn eentje rooien voorin. Kramaric startte tegen Engeland, maar kon allesbehalve overtuigen. Ook Rebic stond in de basis op Wembley, voor hem geldt hetzelfde als voor Kramaric. Geen overtuigende indruk, hoewel hij bij AC Milan wel vlot de weg naar het doel vindt. Petkovic kent ups en downs. Hij toonde zijn torinstinct wel tijdens de EK-kwalificatie door vijf keer te scoren, maar daarna viel hij stil. Blijft nog over: Josip Brekalo. De 22-jarige aanvaller van Wolfsburg moet het voorlopig vooral stellen met invalbeurten bij de nationale ploeg. Misschien krijgt hij tegen Tsjechië eens voluit zijn kans? Hij kan een voorbeeld nemen aan zijn Tsjechische collega Patrik Schick, die tegen Schotland twee keer wist te scoren, waaronder één wereldgoal.