Vandenbroucke tracht discussie over sterftecijfers van Sciensano te ontmijnen

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil de Kamer de cijfers die Sciensano verzamelde over de opnames en overlijdens ten gevolge van COVID-19 in de ziekenhuizen bezorgen, maar dan zonder de namen van de specifieke ziekenhuizen. De minister wil de discussie die zich eerder deze week ontspon in de bijzondere coronacommissie in de Kamer daarmee ontmijnen.

Sciensano kreeg dinsdag de wind van voren in de Kamer. Het wetenschappelijk instituut zou met cijfers komen over de ziekenhuisopnames en overlijdens ten gevolge van het coronavirus, maar die kwamen er niet. Volgens Sciensano zijn de cijfers erg ruw en zijn ze daarom niet geschikt om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Frieda Gijbels (N-VA), Sofie Merckx (PVDA) en Dominiek Sneppe (Vlaams Belang) interpelleerden minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) er donderdagavond over in de plenaire Kamer.

De minister beaamde dat politici beleid moeten kunnen voeren op basis van data, en benadrukte ook dat hij of zijn kabinet Sciensano niet de opdracht hebben gegeven om de cijfers niet vrij te geven, en ook niet op de hoogte waren van die manier van werken.

Tegelijkertijd zei de minister ook de argumenten van Sciensano te begrijpen. In een poging de hele zaak te ontmijnen stelde hij voor de FOD Volksgezondheid te vragen om de commissieleden de cijfers te geven, maar dan wel zonder de namen van de ziekenhuizen erbij. Het zou dan gaan om de ruwe gegevens van ziekenhuisopnames, zoals de gemiddelde leeftijd en het geslacht van de patiënten, de duur van het verblijf, een eventuele opname op intensieve zorgen, en mogelijke onderliggende aandoeningen. Die zouden gegroepeerd kunnen worden per provincie, opperde Vandenbroucke.

De minister stelde ook nog voor om de directeur van het ‘hospital transport and search capacity’ uit te nodigen in de commissie om die cijfers te doorlopen. “Maar voor een echt wetenschappelijke en epidemiologische analyse van die mortaliteitscijfers is echt wat meer tijd nodig, net als bijkomende analyses van Sciensano”, waarschuwde Vandenbroucke.

De oppositie nam geen genoegen met het voorstel. Volgens Gijbels zijn de ruwe cijfers niet voldoende voor de bijzondere coronacommissie om haar werkzaamheden te voltooien en aanbevelingen te schrijven.