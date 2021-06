Sepp Blatter wordt in augustus verhoord in zaak rond FIFA-schandaal

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter zal op 9 augustus door het Zwitserse parket worden gehoord tijdens een laatste zitting in de zaak van de verdachte betaling, waarbij ook Michel Platini betrokken is. Dat heeft zijn woordvoerder donderdag gezegd.

De epiloog van de zaak, die het einde betekende van de carrières van twee van de machtigste mannen in het wereldvoetbal, werd maandenlang uitgesteld door de gezondheidstoestand van de Zwitser, die in december en januari in het ziekenhuis werd opgenomen en een zware hartoperatie moest ondergaan.

Maar Sepp Blatter (85) is nu “fit genoeg om maximaal twee uur per dag ondervraagd te worden”, en zal daarom op 9 augustus in zijn woonplaats Zürich worden verhoord door de Zwitserse officier van justitie Thomas Hildebrand. Dat heeft zijn woordvoerder verteld aan het Franse persagentschap AFP. Daarmee bevestigde hij een bericht in de krant Le Monde.

“Als er meer tijd nodig is, zal hij ook de volgende dag verhoord kunnen worden, ook voor maximaal twee uur”, aldus nog de woordvoerder.

Dit is het laatste verhoor van de voormalige FIFA-baas voordat het in 2015 geopende onderzoek tegen de twee mannen wordt afgesloten. Ze worden vervolgd voor onder meer misbruik van vertrouwen, fraude en valsheid in geschrifte.

Michel Platini werd half maart al voor de laatste keer verhoord en wacht nu op de beslissing van het openbaar ministerie. Dat kan ofwel de zaak seponeren ofwel de weg vrijmaken voor een proces voor het federale strafhof in het Zwitserse Bellinzona.

De zaak gaat over de betaling van 2 miljoen Zwitserse frank door voormalig FIFA-baas Sepp Blatter aan Michel Platini begin 2011.

Blatter en Platini, voormalige bondgenoten die rivalen werden, hebben steeds volgehouden dat de betaling betrekking had op het werk dat de Fransman tussen 1999 en 2002 als adviseur had verricht.

Volgens de twee mannen dateert de overeenkomst tussen hen van het voorjaar van 1998: Blatter, die in 1975 tot de FIFA was toegetreden als directeur ontwikkeling maar geen sportieve geloofwaardigheid bezat, zocht toen de steun van de oud-kampioen om hoofd van de wereldvoetbalvond te worden.

Maar de FIFA, die sinds 2016 wordt geleid door Gianni Infantino, betreurt het ontbreken van een schriftelijk contract waarin destijds van een dergelijke vergoeding sprake was, en eist dat Michel Platini het bedrag terugbetaalt.