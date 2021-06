Nergens was de vreugde zo groot toen de Rode Duivels wonnen als hier

Nergens was de vreugde zo groot toen de Rode Duivels wonnen als op het Gentse Internaat van het Onze-Lieve-Vrouwcollege. Want nu de match wat vroeger gespeeld werd, konden ook de kinderen van de lagere school eens supporteren. De directie besloot een kleine EK-party voor de leerlingen te organiseren. Met succes: na elke goal, voor of tegen, barstte een groot feest los.