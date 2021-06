Romelu Lukaku voor tweede wedstrijd op rij naar huis met Man van de Match-trofee: "Vanaf nu wordt het leuk”

Voor de tweede keer in twee wedstrijden mocht Romelu Lukaku (28) met de Man van de Match-trofee naar huis. Al was hij deze keer niet goed voor een doelpunt, zelfs niet voor een assist. Bij de 1-1 ‘stal’ Kevin De Bruyne zijn assist door de bal nog af te leggen op Thorgan Hazard. “Ik had verwacht dat Kevin zelf zou trappen, want ik had hem perfect afgelegd”, zei Lukaku.