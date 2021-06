Verenigde Staten hebben een nieuwe feestdag

19 juni, oftewel Juneteenth, zal vanaf nu een officiële feestdag zijn in de Verenigde Staten. Op die dag herdenken de Amerikanen de afschaffing van de slavernij. President Joe Biden zette donderdag zijn handtekening onder de wet die het voorstel officieel maakte.

Het Huis van Afgevaardigden had het wetsvoorstel woensdag al goedgekeurd met 415 stemmen voor en 14 tegen. Die veertien stemmen kwamen van Republikeinse volksvertegenwoordigers.

Donderdag gaf ook Biden zijn goedkeuring waarmee Juneteenth de elfde nationale feestdag wordt in de Verenigde Staten. Op Juneteenth wordt herdacht dat op 19 juni 1865 de laatste slaven in de Verenigde Staten bevrijd werden in Galveston, Texas. In die staat is de dag trouwens al sinds 1980 erkend. En dat was ook al het geval in enkele andere staten. De oproep om er een nationale feestdag van te maken, kwam er in de nasleep van de aanhoudende Black Lives Matter-protesten tegen racisme en buitensporig politiegeweld.

Biden zei dat de wet ondertekenen een van meest eervolle momenten zal zijn van zijn presidentschap. Het is ook de eerste nieuwe feestdag die de Amerikanen krijgen sinds 1983. Toen werd 17 januari gedoopt tot Martin Luther King Day. Door van Juneteenth een officiële feestdag te maken “kunnen alle Amerikanen de kracht van deze dag voelen en leren uit onze geschiedenis”, zei Biden.

De nieuwe wet gaat onmiddellijk in waardoor komende zaterdag al de eerste officiële Juneteenth is.