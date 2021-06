Miguel Van Damme blijft vechten tegen leukemie: “Ik heb overwogen om een spuitje te vragen”

Vijf jaar al vecht hij tegen leukemie. Vorige zomer zeiden dokters zelfs dat ze uitbehandeld waren. Een hard verdict voor Cercle-doelman Miguel Van Damme (27), twee dagen nadat hij te horen kreeg dat hij vader zou worden. Maar bijna een jaar later is zijn dochtertje één maand oud en zit hij zelf alweer in het krachthonk bij groen-zwart.