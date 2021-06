Ziekenfondsen Partena en OZ worden samen ‘Helan’

Ziekenfondsen Partena en OZ, die eerder al lieten weten de krachten te bundelen, gaan verder onder de naam Helan.

Op 1 januari zal de fusie helemaal rond zijn en dan verdwijnen ook de oude namen uit het straatbeeld. Samen hebben beide ziekenfondsen 1 miljoen klanten. Helan wordt daarmee het op twee na grootste ziekenfonds in Vlaanderen.

De naam is een samentrekking van de woorden ‘heel’ en ‘élan’. Helan moet volgens het ziekenfonds onder meer gedrevenheid, expertise en proactiviteit uitdrukken.

De nieuwe groep zal worden geleid door Rik Selleslaghs en Stefaan Lauwers. “Onze slogan is ‘helemaal welzijn’ en dat klopt ook echt”, zegt Lauwers. “Welzijn is namelijk meer dan gezondheid alleen. In onze groep bieden wij een breed pakket van diensten: een ziekenfonds, maar ook poets- en strijkhulp, kinderopvang, thuiszorg en kraamzorg, betaalbare tand- en hospitalisatieverzekeringen, een gezondheidsshop en vakantiekampen.”