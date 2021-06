Moordenaar van Mexicaanse journalist krijgt 32 jaar cel

Juan Francisco Picos Berrueta, een van de moordenaars van de Mexicaanse journalist Javier Valdez in mei 2017, krijgt een gevangenisstraf van 32 jaar en drie maanden. De rechter veroordeelde hem als medepleger en organisator van de moord in de noordelijke staat Sinaloa, zo heeft het Openbaar Ministerie donderdag meegedeeld.

Picos Berrueta, bekend als “El Quillo,” werd vorige week schuldig bevonden. Hij had 50 jaar cel kunnen krijgen omdat hij weigerde schuld te bekennen in ruil voor een kortere celstraf.

Vorig jaar werd een familielid van Picos Berrueta, Heriberto Picos Barraza, al veroordeeld tot 14 jaar en acht maanden gevangenisstraf nadat hij had bekend eveneens betrokken te zijn geweest bij de moord.

De 50-jarige Javier Valdez schreef voor de krant La Jornada en werkte als freelancer voor het Franse persagentschap AFP. Hij werd in 2017 doodgeschoten in de staat Sinaloa, in het noordwesten van Mexico. Daar laaide het geweld op na de arrestatie en uitlevering aan de VS van drugsbaas Joaquin Guzman, bijgenaamd “El Chapo”. Valdez schreef veel over de drugsbendes in de staat.

De journalist kreeg in 2011 nog een Internationale Persvrijheidsprijs voor zijn berichtgeving over drugssmokkel en georganiseerde misdaad.