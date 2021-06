Deze streek was jarenlang de speeltuin voor de meest vervuilende industrie, en de gevolgen dragen ze er nog steeds

Lommel / Bocholt / Tessenderlo / Pelt -

De Vlaamse politiek staat in rep en roer door de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. Jaren na de eerste vaststellingen krijgen buurtbewoners de raad geen groenten uit hun tuin meer te eten. In Limburg hebben ze dergelijke affaires al vaker meegemaakt. Omdat er eind de 19de eeuw heel veel plaats was in de dunbevolkte heidegebieden, was Limburg het ideale speelterrein voor de meest vervuilende industrie. De gevolgen draagt de streek nog steeds.