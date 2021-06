Meer mensen dan ooit op de vlucht: meer dan 80 miljoen vluchtelingen wereldwijd

Ondanks de coronapandemie waren er vorig jaar wereldwijd meer mensen dan ooit op de vlucht. Door conflicten, vervolging en geweld werden bijna 82,4 miljoen mensen uit hun huis verdreven, zo berichtte het VN-agentschap voor de vluchtelingen (UNHCR) vrijdag.

Het aantal vluchtelingen op de wereld is op tien jaar tijd verdubbeld. Tegenover 2019 was er een toename met 4 procent. Ook de klimaatopwarming speelt daar een rol in: meer mensen moeten vluchten omdat ze thuis niet meer kunnen overleven.

Volgens een jaarlijks rapport van de VN-organisatie blijven binnenlands ontheemden met afstand de grootste groep vluchtelingen. Het gaat om ruim 48 miljoen mensen die op de vlucht zijn in eigen land, 2,3 miljoen meer dan een jaar eerder. Die groei heeft onder meer te maken met crises in landen als Ethiopië, Soedan, Mozambique, Jemen, Afghanistan en Colombia.

Minderjarigen vertegenwoordigen 42 procent van alle vluchtelingen. Volgens schattingen van het VN-agentschap werden tussen 2018 en 2020 bijna een miljoen kinderen geboren als vluchteling.

Invloedrijke mensen

De UNHCR roept de internationale gemeenschap op meer te doen om voor vrede en stabiliteit te zorgen. “Om tot oplossingen te komen, moeten wereldleiders en invloedrijke mensen hun verschillen opzijzetten, een einde maken aan een eenzijdige benadering van politiek en zich in plaats daarvan concentreren op zowel het voorkomen als het oplossen van conflicten en het waarborgen van respect voor mensenrechten”, aldus de Hoge Commissaris voor?de Vluchtelingen Filippo Grandi in een verklaring.

