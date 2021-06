Prodemocratische krant Hongkong komt met extra grote oplage na politie-inval

De prodemocratische krant Apple Daily van Hongkong is vrijdag, een dag na de inval van de politie in de redactieruimte, weer in de schappen verschenen, met een extra grote oplage en een voor de krant karakteristieke boodschap van verzet op de voorpagina, die luidt: “We moeten doorgaan”.

De redacteuren kozen voor een eenvoudige voorpagina met foto’s van de vijf gearresteerde directeuren en een duidelijke kop die luidde: “Nationale veiligheidspolitie doorzocht Apple, arresteerde vijf mensen, nam 44 harde schijven in beslag.”

200 agenten

De krant en de gevangengenomen eigenaar Jimmy Lai zijn al lange tijd een doorn in het oog van Peking met hun onvoorwaardelijke steun aan de pro-democratiebeweging in het financiële centrum en hun vernietigende kritiek op de autoritaire leiders van China.

Onder anderen hoofdredacteur Ryan Law en uitgever Cheung Kim-hung zijn gearresteerd, meldt de South China Morning Post. Volgens de krant drongen ongeveer tweehonderd agenten rond 07.00 uur lokale tijd het hoofdkantoor binnen, rond 13.30 uur was de operatie voorbij. De agenten doorzochten onder meer laptops en documenten. De politie liet weten te zoeken naar bewijs voor het oproepen tot buitenlandse inmenging. De journalisten mochten de werkvloer niet op en moesten zich laten registreren voor ze het gebouw in mochten.

De arrestaties tonen aan dat Peking de nationale veiligheidswet gebruikt om afwijkende meningen op de korrel te nemen, reageert de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab. Persvrijheid is een van de rechten die China heeft beloofd te beschermen in het verdrag dat Peking en Londen in 1984 ondertekenden over de overdracht van Hongkong aan China in 1997, memoreert de bewindsman. Hij roept de Chinezen op dat te respecteren.

