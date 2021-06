Zware regenbuien over Rupelstreek: A12 in Boom tijdlang volledig afgesloten doordat snelweg onder water stond

Boom - Het voorspelde onweer van donderdagnacht heeft vooral in de Rupelstreek voor veel water op korte tijd gezorgd. De A12 stond ter hoogte van Boom zelfs een tijdlang volledig onder water.

Zowel richting Brussel als richting Antwerpen stond de A12 vrijdagochtend onder water. De politie besliste om de A12 in beide richtingen af te sluiten. Het verkeer wordt omgeleid via de afritten Rupel Kanaalzone in Ruisbroek en Boom, richting Antwerpen, en richting Brussel moet het verkeer de A12 in Aartselaar verlaten. Dat zorgt voor files. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om via de E19 naar Antwerpen en Brussel te rijden.

De hulpdiensten zijn ter plaatse en stellen alles in het werk om het wegdek nog tijdens de ochtendspits volledig vrij te maken. Iets voor 8 uur zijn er twee rijstroken vrij richting Antwerpen en één rijstrook vrij in de richting van Brussel.

In Aartselaar stond vrijdagochtend de Leon Gilliotlaan deels onder water en ook op het kruispunt van de Boomsesteenweg met Langlaarsteenweg stond er heel wat water op de rijbaan. In Niel was er een melding van wateroverlast in de Potaardestraat.

In Willebroek stond de Ringlaan deels onder water en iets verder, op de Tisseltsesteenweg, kwam de loskade van een bedrijf onder water te staan.

Ook in Puurs-Sint-Amands kreeg de brandweer enkele oproepen voor wateroverlast.