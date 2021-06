“Masterclass” van “geweldenaar” Kevin De Bruyne gaat de wereld rond: “Het is alsof hij een zesde zintuig heeft”

Een geweldige assist en een heerlijk doelpunt. Kevin De Bruyne was donderdag de grote man bij de Rode Duivels in de 1-2-zege tegen Denemarken. En dat hebben ze ook in het buitenland gezien.

De Telegraaf: “Het verschil? Kevin De Bruyne”

“Een weergaloos ingevallen Kevin De Bruyne schenkt België zege op Denemarken… De Denen waren heer en meester, maar de Belgen wisten de schade ’te beperken’ tot 1-0 met de rust. Bondscoach Roberto Martinez bracht sterspeler De Bruyne voor Dries Mertens en dat sorteerde al snel in succes voor de Belgen. Hij zag in de 55e minuut Thorgan Hazard binnen de zestienmeter vrijstaan, waardoor de Dortmund-aanvaller de 1-1 kon binnentikken. De rollen waren omgedraaid, want ineens maakten de Belgen het spel, onder aanvoering van de fenomenale De Bruyne.”

“Ook Eden Hazard kwam en met hem én De Bruyne kwamen de Denen er niet echt meer aan te pas. In de 71e minuut bezorgde een lage schuiver van de ster van Manchester City de Belgen de voorsprong: 1-2. Het startsein voor de Denen om weer wat meer druk te zetten, maar Thibaut Courtois was een vrij lange sta-in-de-weg. Martin Braitwaite was er met een kopbal in de 87e minuut heel dichtbij, maar de bal belandde op de lat. Matias Jensen knalde even later net over. De Denen kregen net wat ze verdienden, terwijl de Belgen juist meer kregen. Het verschil? Kevin De Bruyne.”

NOS: “Masterclass”

“Tegen de Deense furie waren de Belgen een helft lang niet opgewassen. De Rode Duivels, die willen oogsten met een gouden generatie. Waar Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Axel Witsel nog niet fit zijn, zorgen van een heel andere orde van grootte dan bij de Denen… In niets was België een ploeg die Europees kampioen zou kunnen worden, maar een ploeg die geen antwoord had op de Deense spierkracht en zich meermaals kinderlijk liet aftroeven in de duels.”

“Sein voor Roberto Martínez om aan het begin van de tweede helft De Bruyne binnen de lijnen te brengen. En niet veel later ook Witsel (zijn eerste speelminuten sinds januari) en Eden Hazard. Het Parken-stadion werd meteen getrakteerd op het eerste staaltje hogeschoolvoetbal van De Bruyne, die met een voetbeweging twee man het bos in stuurde en Thorgan Hazard de 1-1 liet aantekenen. Met een hard schot in de korte hoek zette de middenvelder van Manchester City de Belgen hoogstpersoonlijk op voorsprong. De Bruyne speelde zonder masker, nadat hij in de finale van de Champions League een gebroken neus en oogkas had opgelopen. Maar de grote ster van de Belgen bewaarde zijn lach voor later. Hij vierde zijn winnende goal ingetogen, zoals dat het beste paste op deze avond. De dag waarop Denemarken na een tweede nederlaag moet vrezen voor uitschakeling na een masterclass van De Bruyne, in de week waarin vooral duidelijk werd dat er belangrijkere dingen zijn in het leven dan voetbal.”

Tijdens de rust waren ze echter minder positief over de Rode Duivels. “Ze hadden afgesproken de bal in de tiende minuut aan de tegenpartij te geven, maar Jason Denayer heeft dat niet begrepen. Hij deed het al na één minuut. Het was absoluut geen slimme actie”, aldus legende Marco van Basten. “Het is een compliment wat Denemarken doet, maar België is ook echt schrijnend slecht. Als je ziet hoe ze spelen, ze zijn niet geconcentreerd of erbij. Als je zo speelt hoef je niet over tactiek te beginnen, want er klopt niks van. Je moet die gasten in de rust echt op hun flikker geven.”

Voetbal International: “Geweldenaar De Bruyne”

“De entree van de sterspeler gaf de ploeg een flinke impuls en in de 55ste minuut vertolkte De Bruyne al een belangrijke rol bij een aanval die met een doelpunt eindigde. Romelu Lukaku gaf de bal mee aan de aanvallende middenvelder, die met een voorzet Thorgan Hazard bereikte en laatstgenoemde kon in alle vrijheid raak schieten: 1-1.”

“Met De Bruyne binnen de lijnen veranderde de wedstrijd. De sterspeler van Manchester City dicteerde het spel en verhoogde het tempo bij België. In de zeventigste minuut maakte hij zelf het verschil, op aangeven van de even daarvoor ingevallen Eden Hazard. De dribbelaar gaf de bal mee aan De Bruyne, die de bal met zijn linker hard voorbij Kasper Schmeichel in de korte hoek knalde: 1-2. Hij juichte bijzonder ingetogen uit respect voor Eriksen. Het begrip van de Belgen voor de pijn en de emoties bij de Denen viel sowieso op. Voetballend liet de ploeg van Martínez zich niet van zijn beste kant zien, qua karakter wel.”

Kevin De Bruyne heeft verbinding met een camera boven het veld. Drone vision. — Süleyman Öztürk (@SuleyOzturk) June 17, 2021

Daily Mail: “Zesde zintuig”

“Het was een echte masterclass van Kevin De Bruyne, die het spel maakte voor de Belgen en met een assist en een doelpunt zijn land naar de 1/8ste finales stuurde. Na de pauze hebben we geen woord meer gerept over de verdediging, alsof iedereen veel beter werd na de inbreng van De Bruyne. Alsof iedereen er in één klap weer in geloofde. België was een compleet ander team in de tweede helft. Ze hadden het moeilijk vanaf de eerste tot de 45ste minuut, dan valt hun topspeler in en was het van: Nu zijn we oké. De Bruyne heeft zoveel invloed, hij is van een andere niveau. Bij die eerste goal, hoe De Bruyne zijn pass maskeert… Alsof hij gaat uithalen. En dan stuurt hij twee mensen het bos in. In geen tijd weet hij wat te doen, alsof hij een zesde zintuig heeft. Voetballers kunnen dezelfde kwaliteiten hebben, maar écht sterren hebben een beeld van het veld in hun hoofd. Dat maakt hen zo goed. Het was een echte Playstation-goal. Simpelweg, briljant.”

BBC: “X-factor”

“De Belgen hadden hun ‘X-factor’ vervangingen nodig om zichzelf te redden tegen Denemarken en zich te plaatsen voor de laatste zestien van het EK, nadat ze een echte test voorgeschoteld kregen. Ze waren verre van op hun best tegen de Denen, maar Kevin De Bruyne gaf een assist en scoorde zelf het tweede doelpunt op weg naar een 1-2-zege. Hij was briljant en onzelfzuchtig door twee verdedigers tegen de grond te werken alvorens de bal fijntjes af te leveren aan Thorgan Hazard. Daarna scoorde hij zelf een excellente goal, op pass van Eden Hazard. Beide spelers hebben met respectievelijk negen en acht assists de meeste beslissende passes gegeven van iedereen op de laatste vijf grote toernooien.”

4 - Kevin De Bruyne is the only European player to have assisted a goal in each of the last four major tournaments (World Cup & Euros), doing so in the 2014, 2016, 2018 and 2020 editions. Unrivalled. #BEL #EURO2020 https://t.co/Su6Cpna63p — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2021

“Ze zochten een X-factor en hebben die gevonden. De grote spelers staan er op de grote momenten, dat is het verschil die voetballers van wereldklasse maken. Ze blijven altijd rustig. Dit was tot nu toe de wedstrijd van het toernooi.”

Ex-Arsenalspeler Jack Wilshere had nog wat lof over voor Romelu Lukaku. “Alle landen die een kans hebben om dit EK te winnen, hebben een speler zoals hem. Hij wil altijd beter en beter worden, en is nog steeds jong genoeg om het niveau van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi te halen.”

The Guardian: “Alarmbellen”

“De rijke Belgische aanval redde de piepende defensie tegen Denemarken. De introductie van Kevin De Bruyne hielp de rollen omkeren, maar de Belgische verdediging leek nooit comfortabelen tegen Denemarken. Hoewel dit misschien niet de juiste wedstrijd was om veel over te oordelen. België zat in de moeilijke positie om het andere team te zijn in een wedstrijd vol emotie voor de Denen en de Rode Duivels hadden het één helft lang lastig met die rol. Kevin De Bruyne veranderde echter alles.”

“Er zijn echter problemen voor hen. Aanvallend leken ze op het team dat 40 keer scoorde tijdens de EK-kwalificaties. Romelu Lukaku was geïsoleerd voor de rust, maar exceptioneel erna. Die eerste helft legde wel de issues bloot van dit team, de defensie: de funderingen lekken. Jason Denayer is echt geen Vincent Kompany. Hij heeft niets van diens autoriteit en klasse, en speelde een cruciale rol in de openingsgoal van Denemarken. Er was eerst zijn zwakke pass, maar daarna ook nog eens het feit dat hij te graag zijn fout wilde rechtzetten. Hij werd naar de bal toe gezogen, waardoor Yussuf Poulsen kon scoren. Maar ook Jan Vertonghen leek onrustig. Martinez heeft weinig opties. Boyata kan invallen, maar die is niet echt mobiel. Er is ook nog Vermaelen, een 35-jarige verdediger. In de huidige sportwereld is leeftijd soms maar een cijfers, maar sommige cijfers zijn groter dan anderen.”

“Maar met De Bruyne erbij is er altijd hoop. Hij veranderen de hele wedstrijd. De invalbeurten van Eden Hazard en Axel Witsel zorgden voor een nog grotere stimulans. Vooral de aanwezigheid voor de verdediging van Witsel werd gemist. En toch kregen de Denen nog kansen. De Belgen konden de partij niet gewoon uitspelen. Ze leken nooit echt alles onder controle te hebben. Hun gebrek aan snelheid achteraan is echt een probleem. Er moet een link zijn met het middenveld, want te ver achterover leunen kunnen ze niet. De klok tikt voor de Gouden Generatie en het kan wel eens zijn dat de alarmbellen snel zullen afgaan.”

Gazzetta: “België loopt over van talent”

“Een fantastische wedstrijd. Denemarken was geweldige voor de pauze en België in de tweede helft. Kevin De Bruyne redde uiteindelijk de Belgen met twee fantastische acties. En ook Romelu Lukaku kwam na de pauze tot leven. Hij had een groot aandeel in beide doelpunten van de Belgen. De Rode Duivels lopen over van het talent, al lijken ze niet zo goed georganiseerd. Een gelijkspel had op het einde van deze wedstrijd eerlijker geweest.”

“Marca: “De Bruyne redt België in 45 minuten”

“Denemarken was veel beter in de eerste helft, maar de Denen werden overweldigd in de tweede toen Roberto Martínez Witsel, Hazard en vooral De Bruyne inbracht. De speler van Manchester City was de sleutespeler met een assist en een doelpunt.”

Jyllands Posten: “Feestavond verpest”

“België heeft de Deense feestavond verpest. Alles was klaar voor een groot feest van te maken en zelden kwamen de Belgische favorieten zo moeilijk in een wedstrijd als nu. Maar na 45 minuten onder druk te hebben gestaan, kwam België in opstand tegen een verder goed georganiseerd Deens team. België won uiteindelijk met 1-2.”