Rode Duivels vallen uit top drie van grootste kanshebbers op EK-winst bij de bookmakers

Ondanks hun zes op zes tegen Rusland en Denemarken worden de Rode Duivels door de bookmakers niet meer bij de grootste kanshebbers gerekend. Hun plaats in de top drie is ingenomen door Italië, dat heel wat meer indruk maakte in de groepsfase.

De Italianen, die inmiddels al 29 wedstrijden op rij ongeslagen zijn, worden door de gokkantoren intussen als tweede grootste kanshebber gezien om het EK te winnen. Na wereldkampioen Frankrijk, dat nog altijd de topfavoriet blijft, en voor nummer drie Engeland, dat in de halve finales en eventuele finale thuisvoordeel zou hebben.

Enkele weken voor de start van het EK lagen de Belgen nog nek aan nek om de positie van topfavoriet met Frankrijk en Engeland. Maar de toevoeging van Karim Benzema aan de selectie van de Fransen heeft de kansen van Les Bleus op de eindzege nog doen toenemen, terwijl het blessurenieuws bij de Rode Duivels hun kansen drukte.

Na de tweede speeldag in de groepsfase, waar de Rode Duivels goed wegkwamen met een 1-2-zege in Denemarken, zijn de Belgen nu dus ook uit het kransje topfavorieten gevallen. Wie nu inzet op de Belgen, krijgt bij de meeste gokkantoren zo’n 6,5 keer zijn of haar inzet terug indien ze het EK winnen. Voor een Engelse of Italiaanse eindzege is dat 5 tot 6 keer. De kansen van Frankrijk steken echter boven die van de rest uit. Als Les Bleus op 11 juli opnieuw vieren, levert dat amper 3,5 keer je inzet op.