Bart Somers gaat met burgemeesters overleggen over Tomorrowland: “Als Pukkelpop kan, moet Tomorrowland ook kunnen”

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) gaat “op korte termijn” in gesprek met de burgemeesters van Boom en Rumst over hun beslissing om het dancefestival Tomorrowland dit jaar niet te laten plaatsvinden. Dat heeft hij donderdagavond aangekondigd. “Samen moeten we dat (festival) veilig kunnen organiseren”, zo klinkt het.

De burgemeesters Jeroen Baert (Boom, N-VA) en Jurgen Callaerts (Rumst, N-VA) hebben de vergunningsaanvraag voor een uitgestelde editie voor Tomorrowland eind augustus en begin september geweigerd. De burgemeesters zeggen onder meer dat het ministerieel besluit rond evenementen tot 75.000 personen er nog niet is en dat de politie het bijkomende werk rond het controleren van de coronacertificaten niet ziet zitten. Maar vooral de epidemiologische context baart hen zorgen.

LEES OOK.Rond de tafel zitten bleek geen optie: hoe organisatie Tomorrowland koud gepakt werd door verbod voor festival (+)

Somers wil nu met de beide burgemeesters in overleg gaan over die beslissing. “Uiteraard valt het onder de bevoegdheden en lokale autonomie van onze steden en gemeenten om zelf te beslissen of bepaalde evenementen kunnen doorgaan op hun grondgebied, maar vanuit de Vlaamse regering hebben we er net voor geijverd dat festivals deze zomer terug mogelijk zouden zijn”, zegt hij. “Deze sector heeft het zwaar geleden onder de coronacrisis en we hebben hen ondersteund met financiële middelen om erdoor te komen, maar vanaf 13 augustus moet het weer mogelijk zijn om grotere festivals te organiseren. “

“Als Pukkelpop kan, dan ben ik ervan overtuigd dat we Tomorrowland ook kunnen organiseren, klinkt het nog.

LEES OOK. Wat met je tickets voor Tomorrowland nu festival niet mag doorgaan?

Vrijdagochtend liet minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in De Ochtend weten dat het ministerieel besluit rond evenementen toto 75.000 personen, zoals Tomorrowland er na het overlegcomité zal komen. De burgmeesters haalden namelijk aan dat het ontbreken van een ministerieel besluit een van de redenen is waarom het festival niet kan doorgaan.

Dat het MB er nog niet is, noemt minister Verlinden vrijdag een “vreemd argument”. “Het MB dat we nu kennen loopt tot 30 juni, daarin staat geen verbod op grotere evenementen. Het MB voor de zomer wordt na het Overlegcomité van vandaag opgemaakt. We hebben altijd gezegd dat we daarvoor eerst de epidomologische situatie zouden evalueren. Het MB kan mijn inziens geen reden zijn om negatieve beslissing te nemen in Boom en Rumst”, zegt minister Verlinden.

Lokale besturen moeten oordelen

Die benadrukt vrijdag ook dat de federale regering het kader al gecreëerd heeft om grote festivals mogelijk te maken. “Binnen dat kader kunnen de actoren en lokale besturen beslissen of een massaevenement mogelijk is. (...) Het komt aan de lokale besturen toe om daarover te oordelen, zij kennen de lokale toestand het best.”

De minister begrijpt evenwel de bezorgdheden van de politie. Ze wil het daarom mogelijk maken om private beveiliging in te schakelen voor de controle van een “covid safe ticket”. Dat moet ervoor zorgen dat de politie zich kan focussen op haar taken.