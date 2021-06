Opnieuw baby’tje gevonden in vondelingenschuif, Bart De Wever wettelijke voogd: “Welkom, nieuwe Antwerpenaar”

Er is enkele weken geleden opnieuw een baby’tje gevonden in de Antwerpse vondelingenschuif. Het jongetje krijgt de schuilnaam‘Finn’ mee. Het is burgemeester en wettelijke voogd, Bart De Wever die het nieuws bekend maakte. Het was sinds 2019 geleden dat er nog een baby’tje achtergelaten werd in de schuif.

Voor het eerst in twee jaar is er opnieuw een kindje gevonden in de vondelingenschuif in Antwerpen. Het jongetje werd enkele weken geleden al gevonden maar omwille van privacyredenen werd het nieuws nu pas bekendgemaakt. Sinds het OCMW opging in de stad, is het burgemeester Bart De Wever die automatisch de voogdij van de vondeling op zich neemt.

Het jongetje verkeert in goede gezondheid. Het kreeg van Moeders voor Moeders een naam maar eveneens omwille van privacy wordt die niet bekendgemaakt. Hij kreeg de schuilnaam Finn van De Wever. “Enige tijd geleden werd deze rakker bij Moeders voor Moeders in de vondelingenschuif gelegd. De mama kwam zich daarna helaas niet melden. Ze blijft heel welkom om dat alsnog te doen. Voorlopig ben ik de voogd van dit kleine wonder. Mijn dochters noemden hem baby Finn. Het zal de kleine Finn aan niets ontbreken. Welkom nieuwe Antwerpenaar, en weet dat je liefdevol bent ontvangen in onze stad”, liet de burgemeester weten op zijn facebookpagina.

Doopsuiker en een eerste romper als nieuwe sinjoor. Foto: rr

Het is al het 18de kindje dat in de schuif gevonden wordt. De vondelingenschuif in Antwerpen bestaat al sinds 2000. In 2004 en 2006 geraakten drie mama’s niet tot aan de schuif maar werden de kindjes wel bij Moeders voor Moeders binnengebracht. Pas in 2007 werd er pas voor het eerst een kindje in de schuif gevonden, Thomas. Buiten de vondelingenschuif werden er ook nog vier kindjes te vondeling gelegd. Het recordjaar was 2018, met vier vondelingen. Enkele baby’tjes werden later herenigd met hun biologische moeder.

6 januari 2004: Emma wordt gevonden in een appartementsgebouw in Merksem

25 juni 2004: De moeder van Marie geraakt net niet aan de vondelingenschuif en moet wegens complicaties naar het ziekenhuis. Daar verdwijnt ze uiteindelijk. Marie leefde een jaar lang bij bezielster van de schuif, Monique Verdickt.

26 november 2006: Jasper wordt gevonden aan het station in Essen

17 november 2007: Thomas is de eerste vondeling in de schuif

18 juni 2009: Michaël

24 juli 2012: Adriaan wordt op straat in de armen geduwd van een Moeders voor Moeders medewerkster

Zomer 2012: Anonieme baby. De mama van het kindje meldde zich en zo konden moeder en baby herenigd worden.

3 november 2012: Pieter

December 2014: Jules

April 2015: Louise Marie

Winter 2016-2017: Anna

April 2016: Maarten

2017: Theo, Felix en Simon

2018: Lou, Jef, Marianne en Lore. Eén van de kindjes werd herenigd met de biologische moeder

Maart 2019: baby Arthur werd achtergelaten in een appartementsgebouw in centrum Antwerpen. De Poolse moeder werd gevonden en vervolgd. Ze kreeg uiteindelijk geen straf.

2019: Johannes

2021: Baby Finn