Echtgenoot 44 jaar na dood van zijn vrouw alsnog opgepakt voor moord

Opmerkelijke doorbraak in een 44 jaar oude moordzaak in de Amerikaanse staat Louisiana: de inmiddels 78-jarige Chester Vegas is er aangeklaagd voor het neerschieten van zijn vrouw Diane in een eetzaak in 1977.

De plaatselijke sheriff maakte het nieuws zaterdag bekend en hoopt met de arrestatie dat de nabestaanden van het slachtoffer “dit hoofdstuk nu kan afsluiten”. “De familie van Diane is in al die jaren met heel wat vragen blijven zitten”, aldus een verklaring.

Het levenloze lichaam van Diane Vegas werd op 10 oktober 1977 gevonden in eetgelegenheid ‘The Chicken House’ in Golden Meadow, een plaatsje langs de zuidkust. Ze werd 32 jaar oud. Vegas werd er toen ook al van beschuldigd haar te hebben omgebracht, door de vrouw in haar rug te schieten, maar er kwam geen uitsluitsel en de man ging vrijuit. Op aandringen van de familie van Diane werd de zaak vorig jaar heropend.

Volgens de politie heeft “nieuwe informatie” nu tot de arrestatie van de man geleid. Wat precies, is nog onduidelijk. De verdachte is al wel weer op vrije voeten: hij betaalde een borgsom van 50.000 dollar. De man is aangeklaagd voor doodslag en zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.